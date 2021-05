FC Utrecht schiet trotse Arjen Robben uit play-offs: ’Dat is zuur’

Voetbal

Matthijs de Ligt pakt met Juventus eerste grote prijs

Juventus heeft voor de veertiende keer de Italiaanse beker gewonnen. Het elftal van coach Andrea Pirlo was in de finale in Reggio Emilia sterker dan Atalanta: 1-2. Voor Pirlo, bezig aan zijn eerste seizoen bij Juventus, betekende het zijn tweede prijs als trainer. In januari van dit jaar won de club...