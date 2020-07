Feyenoord denkt aan voormalig Ajax-jeugdspeler Antonucci (21)

Francesco Antonucci staat in de belangstelling van Feyenoord. Ⓒ BSR Agency

In de zoektocht naar extra versterking denkt Feyenoord aan Francesco Antonucci. De 21-jarige aanvallende middenvelder is eigendom van AS Monaco, maar maakte vorig seizoen op huurbasis een sterke indruk in het shirt van FC Volendam.