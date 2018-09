Vermeer: 'Ik ben klaar om te spelen'

Vermeer liep begin juli, in aanloop naar het seizoen, een achillespeesblessure op. Feyenoord haalde toen de clubloze Brad Jones als vervanger. Tegen FC Twente zit de goalie komend weekeinde voor het eerst bij de selectie van het eerste elftal. "Ik ben weer fit en kan spelen", vertelt hij. "Als de trainer me nodig heeft, sta ik er."

"Het is belangrijk dat ik ritme op ga doen", vervolgt hij. Het is alleen de grote vraag of trainer Giovanni van Bronckhorst er voor kiest om Vermeer weer tot eerste doelman te bombarderen, nu Jones het zo goed doet. "Dat is niet aan mij. Ik moet er gewoon staan als hij me nodig heeft."