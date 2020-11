Liverpool ruim langs Leicester City

Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, kwam na twintig minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Jonny Evans. De verdediger kopte bij een corner de bal achter zijn eigen doelman Kasper Schmeichel. Vlak voor rust kopte Diogo Jota op een voorzet van Andrew Robertson de 2-0 binnen.

In de tweede helft kreeg de ploeg van coach Jürgen Klopp tal van kansen op een derde treffer. Jota, Sadio Mané en Roberto Firmino kregen de bal er niet in omdat ze stuitten op doelman Schmeichel of de paal raakten. Vlak voor tijd maakte Firmino er toch 3-0 van. Hij kopte raak uit een corner van James Milner.

Arsenal hield een punt over aan de uitwedstrijd tegen Leeds United. Beide ploegen kwamen niet tot scoren: 0-0. De Londenaren speelden een groot deel van de tweede helft met tien man na een rode kaart voor Nicolas Pepe. Arsenal had van de laatste vier competitieduels er drie verloren en was gezakt naar de dertiende plaats in de Premier League. De ploeg had enkele weken geleden wel gewonnen bij Manchester United.

Hector Bellerin houdt met Arsenal een punt over aan het bezoek aan Leeds United. Ⓒ BSR Agency

Leeds had de betere kansen in de eerste helft en zag in de 52e minuut Pepe van Arsenal weggestuurd worden na een kopstoot tegen Ezgjan Alioski. Rodrigo raakte voor Leeds de lat en Patrick Bamford kopte op de paal. Aan de andere kant bracht doelman Illan Meslier redding op een schot van invaller Bukayo Saka.

Duitsland: 1. FC Köln verliest thuis van Union Berlin

1. FC Köln heeft ook in de achtste competitiewedstrijd niet weten te winnen. De ploeg uit Keulen verloor in eigen huis met 2-1 van Union Berlin en staat voorlaatste met 3 punten. Köln is net als Schalke 04, dat onderaan staat, nog zonder zege dit seizoen.

Union is door de vierde zege naar de vijfde plaats in de Bundesliga geklommen. De Berlijners hebben 15 punten, vier minder dan koploper Bayern München.

Voormalig NEC’er Taiwo Awoniyi bracht Union in de 27e minuut op voorsprong. Ellyes Skhiri zorgde echter negen minuten later voor de gelijkmaker. Max Kruse mocht in de tweede helft aanleggen voor een strafschop na een overtreding op Marcus Ingvartsen. Doelman Timo Horn stopte de inzet, maar Kruse was alert met de rebound.

Sheraldo Becker begon bij Union en werd in de 85e minuut gewisseld.

Frankrijk: Lyon verkleint gat met koploper PSG

Met aanvoerder Memphis Depay 90 minuten op het veld heeft Olympique Lyon het gat met koploper Paris Saint-Germain verkleind tot vier punten. Bij Angers won de ploeg van trainer Rudi Garcia nipt met 1-0. Ruim 10 minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Tino Kadewere de bevrijdende en winnende treffer.

Lyon profiteert van de uitglijder van PSG, dat vrijdag met 3-2 verloor bij AS Monaco. Met 20 punten uit elf competitiewedstrijden staat Lyon voor in ieder geval even op de tweede plek in de Franse competitie. Het LOSC Lille van verdediger Sven Botman komt zondagavond nog in actie tegen Lorient, en klimt bij een zege weer over Lyon op de ranglijst.

België: Charleroi verliest aansluiting door thuisnederlaag

Charleroi heeft tegen KAA Gent de tweede nederlaag van het seizoen op eigen veld geleden: 0-1. Daardoor verliest de ploeg van trainer Karim Belhocine terrein op koploper en titelverdediger Club Brugge.

Osman Bukari maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Op slag van rust onderschepte de Ghanees een matige terugspeelbal van verdediger Dorian Dessoleil, en rondde af.

Charleroi staat nu derde in de Belgische competitie, met drie punten achterstand op Brugge. De ploeg van Belhocine heeft een duel minder gespeeld.

