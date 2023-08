Deceptie voor Almere City bij historisch Eredivisie-debuut

Het was een historische middag in Almere. Voor de allereerste keer werd er in de Flevopolder een Eredivisiewedstrijd afgewerkt. Achttien jaar nadat FC Omniworld, de voorganger van Almere City zijn entree maakte in het betaald voetbal, was het zover in de jongste stad van Nederland, die inmiddels circa 200.000 inwoners heeft.

‘Almere voor altijd’ hadden de fanatieke supporters van Almere City op een groot spandoek geschilderd, maar of de club, die door de puissant rijke vastgoedondernemer Lesley Bamberger van de Kroonenberg Groep in de vaart der volkeren is opgestuwd, ook een blijvertje gaat zijn in de Eredivisie, moet de toekomst uitwijzen.

Verdedigender ingericht

Almere City maakte het FC Twente in ieder geval lastig. De nummer vijf van vorig seizoen had Sem Steijn terug in de ploeg. De middenvelder was afgelopen donderdag tegen FC Riga nog aan de kant gebleven met enkelklachten. De man in vorm van de twee duels met Hammarby was voor het oog van zijn vader Ajax-trainer Maurice Steijn, die aandachtig toeschouwer was in Almere, direct weer een van de meest dreigende speler. Maar Almere City-doelman Nordin Bakker had een goed antwoord op twee gevaarlijke schoten van Steijn.

Pastoor had zijn team wat verdedigender ingericht dan meestal vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Rajiv van La Parra en Lance Duijvestijn, die een belangrijke rol speelden in de promotie vorig seizoen, begonnen op de bank. In de tweede helft kwamen zij, net als Danny Post, alsnog in de ploeg, maar toen stond het al 2-0.

Post bezorgt Almeerse harten hoop

Het was Robin Pröpper, die na rust een voorzet van Michal Sadilek tot in het Almeerse doel verlengde en zo de score opende. Even daarvoor was Michel Vlap al dichtbij de 0-1 geweest, maar zijn inzet werd uit de doelmond gewerkt door Hamdi Akujobi. Vlap, die inmiddels weer als nummer tien speelde, want Steijn was in de rust in de kleedkamer achtergebleven, kreeg even later alsnog een goal op zijn naam. Na goed voorbereidend werk van Manfred Ugalde kon de Fries de bal in het doel lopen (0-2).

Even flakkerde de hoop op in de Almeerse harten, toen invaller Danny Post met een perfect geplaatste bal van een meter of twintig via de paal doel trof (1-2). Het was een goal met historische waarde, want de eerste ooit van Almere City in de Eredivisie, maar het publiek in het Yanmar Stadion ging er eens goed voor zitten. Het Almeerse offensief werd echter al snel onderuit gehaald door een domme tackle aan de zijlijn op de enkels van invaller Ricky van Wolfswinkel van aanvoerder Damian van Bruggen. De routinier kreeg een tweede gele kaart en kon eerder gaan douchen.

Met een man minder ging Almere City nog op jacht naar de gelijkmaker en er waren gevaarlijke momenten voor onder anderen invaller Duijvestijn, maar doelman Lars Unnerstall hield zijn doel droog. Het slotakkoord was voor Van Wolfswinkel, die eerst scoorde na goed voorbereidend werk van Daan Rots (1-3) en vervolgens na een voorzet van invaller Naci Ünüvar (1-4). Door de eerste competitiezege kan de ploeg van Oosting met een positief gevoel afreizen naar Letland voor de return in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Riga, dat in de eerste wedstrijd met 2-0 werd verslagen.