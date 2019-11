Steijn terughalen naar VVV ’geen reële optie’

Steijn vertrok in de zomer naar Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd de 45-jarige coach vorige maand ontslagen. Robert Maaskant, de opvolger van Steijn bij VVV, kreeg maandag te horen dat hij wegens teleurstellende resultaten moet vertrekken.

Bekijk ook: VVV ontslaat Robert Maaskant

Steijn krijgt na zijn snelle ontslag nog steeds salaris. Dat zou ophouden als hij ergens anders aan de slag gaat. „Maurice Steijn is geen reële optie. Hij verdient daar zoveel geld. Mocht hij naar Nederland terugkeren zal hij heel veel van zijn financiële voordeel moeten inleveren. Wij zijn VVV, een kleine club. Het is hier niet de Efteling. Wij geloven niet in sprookjes”, aldus Valckx. „We hopen voor het einde van de week een oplossing te hebben. Het moet een trainer zijn die bij VVV past en die affiniteit heeft met de club en de omgeving. We hebben een paar kandidaten in ons hoofd, daar zijn we nu over aan het nadenken.”