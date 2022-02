Ajax-directeur Edwin van der Sar dacht aan stoppen

„Maar ik wil Ajax op een goede manier naar de finish loodsen en doorgaan waar we mee bezig zijn”, aldus Van der Sar, die zei zich niet te herkennen in de vrouwonvriendelijke cultuur die bij Ajax zou heersen.

„Ik heb afgelopen week met veel collega’s binnen onze organisatie gesproken en ik krijg gelukkig ook van veel mensen te horen dat ze heel prettig werken bij Ajax, ook van vrouwelijke personeelsleden. Dat geeft me heel veel steun om door te gaan zonder mijn ogen te sluiten voor wat hier is fout gegaan. Die misstanden moeten we voorkomen en daar gaan we intern, maar ook met externe expertise aan de slag.”

Over de opvolging van Overmars wordt nog gesproken binnen Ajax. „Ik ga de werkzaamheden van Overmars als directeur voetbalzaken niet op me nemen. We gaan intern overleg voeren hoe we met zijn vertrek om zullen gaan.”