Michael van Gerwen snel uitgeschakeld bij Winter Series

Elke dag strijden 128 darters om de hoofprijs van 10.000 Britse ponden. Van Gerwen kreeg vrijdag in de eerste ronde een bye. Een plek bij de laatste 32 bleek uiteindelijk, ondanks een gemiddelde van 101,3 tegen Lewis (102,8), het eindstation. De drievoudig wereldkampioen komt zaterdag op de laatste dag van de Winter Series opnieuw in actie.

Rugklachten Van Gerwen

Van Gerwen liet de eerste drie vloertoernooien, allemaal behorend tot de Players Championship-serie, schieten. Hij kampte sinds zondag met rugklachten en wilde in alle rust herstellen. Na enkele behandelingen in Nederland voelde hij zich fit genoeg om af te reizen naar Engeland. Daar staat vanaf maandag namelijk ook het majortoernooi Grand Slam of Darts op de rol.

Andere Nederlanders

Vincent van der Voort behaalde de eerste drie dagen prima resultaten bij de Winter Series. De 44-jarige darter reikte achtereenvolgens tot de kwartfinales, halve eindstrijd en achtste finales. Daarmee weet Van der Voort zich ook wel verzekerd van deelname aan de Players Championship Finals. Op dag 4 werd hij echter al in de eerste ronde uitgschakeld. Van der Voort verloor vrijdag met 3-6 in legs van de Poolse darter Krzysztof Kciuk.

Jermaine Wattimena kwam in de eerste dagen tot de beste prestatie vanuit Nederlands perspectief. Op dag 1 haalde hij zelfs de finale, nadat hij onderweg bij de laatste acht ook van Van der Voort had gewonnen. In de eindstrijd bleek Michael Smith echter net iets te sterk. Diezelfde Smith zette een dag later ook Van der Voort in de halve finales de voet dwars. De Britse wereldtopper won de eerste twee toernooien. Op dag 3 was Gerwyn Price de sterkste van de 128 deelnemers.