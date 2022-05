VIDEO Voormalig Ajacied Veltman redt ’clubgenoot’ uit schoorsteen

Uiteindelijk bleek er een meeuw klem te zitten en dus bracht de voormalig Ajacied zijn zondag door met het redden van de vogel. En dat amper 24 uur nadat hij met Brighton - jawel, bijnaam The Seagulls - Manchester United voor aap zette: 4-0.

De 30-jarige Veltman trok een ovenwant aan om het dier te redden, want de meeuw was vast komen te zitten in de schoorsteen. Nadat de verdediger het ietwat versufte dier had gered, liet hij de meeuw los en vloog het - zo op het oog - zonder verwondingen verder, zo is te zien op sociale media.

Hij voegde eraan toe: ,,De ene zeemeeuw die de andere vrijlaat!” Veltman ging in de zomer van 2020 van Ajax naar Brighton. Hij speelde in totaal 60 wedstrijden voor de club en scoorde daarin één keer.