VIDEO Goal Ziyech van eigen helft vlak voor WK, Portugal overtuigt ondanks onrust

De Marokkaanse international scoorde in de oefeninterland tegen Georgië vanaf eigen helft. Ziyech, oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, trapte de bal met zijn linkerbeen over de Georgische keeper die ver voor zijn doel stond.

Een van de Georgische verdedigers had de bal zomaar in de voeten van Ziyech gespeeld, die enkele meters voor de middenlijn direct uithaalde en de bal met een boog over de doelman in het net schoot. De aanvallende middenvelder van Chelsea zorgde met zijn prachtige treffer vanaf zo'n 50 meter voor de ruststand van 2-0 bij het duel in de Verenigde Arabische Emiraten.

Bekijk hieronder de beelden:

Marokko begint het WK woensdag tegen Kroatië. België en Canada zijn de andere tegenstanders in groep F. Canada versloeg met Japan een andere WK-ganger in een oefeninterland in Dubai met 2-1. Het winnende doelpunt viel diep in de blessuretijd en kwam op naam van invaller Lucas Cavallini. Bij Japan stond Ko Itakura (ex-FC Groningen) in de basis. Ritsu Doan, die voor Groningen en PSV speelde, viel na rust in.

Portugal zet Bassey en co te kijk

Portugal heeft in aanloop naar het WK in Qatar zijn laatste oefenpot gewonnen van Nigeria. In het Estádio José Alvalade in Lissabon werd het eenvoudig 4-0.

Manchester United-speler Bruno Fernandes opende al in de 9e minuut de score. De 28-jarige middenvelder verdubbelde vanaf de penaltystip de stand. In de tweede helft werd Fernandes gewisseld. Nigeria kreeg in de 81e minuut nog een kans om wat terug te doen via een strafschop, maar de poging van Emmanuel Dennis ging er niet in. Niet veel later was het wel twee keer raak aan de andere kant. De ingevallen Gonçalo Ramos en João Mário maakten het derde en vierde doelpunt.

Bruno Fernandes maakte er twee tegen Nigeria. Ⓒ ANP/HH

Fernandes' teamgenoot Cristiano Ronaldo bij ManUnited deed niet mee aan de vriendschappelijke interland vanwege maagproblemen. De grote vedette was deze week vooral in het nieuws door een explosief interview waarin hij uithaalde naar de Engelse club, trainer Erik ten Hag en de eigenaren. Bij Nigeria speelde Ajacied Calvin Bassey de hele wedstrijd.

Het Portugese team vliegt vrijdag naar Qatar en speelt in groep H tegen Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. Nigeria doet niet mee aan het WK.

Spanje wint van Jordanië

Spanje won in Amman dankzij doelpunten van de Barcelona-spelers Ansu Fati en Gavi en een treffer van invaller Nico Williams met 3-1 van Jordanië. De ploeg van bondscoach Luis Enrique behoort op het WK tot de favorieten voor de titel. Spanje neemt het in groep E op tegen Costa Rica, Duitsland en Japan. De Japanners verloren hun laatste oefeninterland tegen WK-ganger Canada met 2-1. Ghana versloeg Zwitserland met 2-0. Beide landen doen mee aan het WK.