VIDEO Ziyech maakt vlak voor WK indruk met doelpunt vanaf eigen helft

De Marokkaanse international scoorde in de oefeninterland tegen Georgië vanaf eigen helft. Ziyech, oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, trapte de bal met zijn linkerbeen over de Georgische keeper die ver voor zijn doel stond.

Een van de Georgische verdedigers had de bal zomaar in de voeten van Ziyech gespeeld, die enkele meters voor de middenlijn direct uithaalde en de bal met een boog over de doelman in het net schoot. De aanvallende middenvelder van Chelsea zorgde met zijn prachtige treffer vanaf zo'n 50 meter voor de ruststand van 2-0 bij het duel in de Verenigde Arabische Emiraten.

Bekijk hieronder de beelden:

Marokko begint het WK woensdag tegen Kroatië. België en Canada zijn de andere tegenstanders in groep F. Canada versloeg met Japan een andere WK-ganger in een oefeninterland in Dubai met 2-1. Het winnende doelpunt viel diep in de blessuretijd en kwam op naam van invaller Lucas Cavallini. Bij Japan stond Ko Itakura (ex-FC Groningen) in de basis. Ritsu Doan, die voor Groningen en PSV speelde, viel na rust in.

Spanje wint van Jordanië

Spanje won in Amman dankzij doelpunten van de Barcelona-spelers Ansu Fati en Gavi en een treffer van invaller Nico Williams met 3-1 van Jordanië. De ploeg van bondscoach Luis Enrique behoort op het WK tot de favorieten voor de titel. Spanje neemt het in groep E op tegen Costa Rica, Duitsland en Japan. De Japanners verloren hun laatste oefeninterland tegen WK-ganger Canada met 2-1. Ghana versloeg Zwitserland met 2-0. Beide landen doen mee aan het WK.