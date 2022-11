PSG langs Lorient, Mvogo (ex-PSV) blundert

Neymar had Paris Saint-Germain al vroeg in de eerste helft op voorsprong gebracht na een blunder van oud-PSV-doelman Yvon Mvogo. Lorient kwam in de beginfase van de tweede helft langszij via Terem Moffi.

Lionel Messi deed niet mee bij PSG. De Argentijn heeft wat last van een achillespees en laat zich behandelen. Met het oog op het naderende WK voetbal wilden Messi en PSG geen risico's nemen. Volgens de Franse club kan de Argentijn naar verwachting volgende week de training hervatten.

Nummer 2 RC Lens won zaterdag al bij Angers: 1-2. Na veertien speelronden heeft PSG een voorsprong van 5 punten op Lens.