Idrissi bij AZ van gifkikkertje tot animator

AZ-dribbelaar Oussama Idrissi (r.) heeft een metamorfose ondergaan, zo lijkt het. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

WIJDEWORMER - De topper tussen AZ en koploper Ajax is meer dan een wedstrijd tussen de nummer één en twee van de Eredivisie. De Noord-Hollandse derby is ook een ontmoeting tussen AZ-aanvaller Oussama Idrissi, de dribbelaar die dit seizoen een hoog rendement kan overleggen, en de Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. „Bij het Marokkaanse elftal delen we lief en leed, maar zondag strijden we voor onze clubkleuren en telt de vriendschap even niet meer.”