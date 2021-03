Vitesse na overwinning op AZ weer volop in de race om derde plek

Vitesse moest het tegen AZ doen zonder Riechedly Bazoer, die disciplinair geschorst was na een incident op de zaterdagtraining. De middenvelder, die als voetballende man van achteruit aan zo’n sterk seizoen bezig is, kreeg het aan de stok met ploeggenoot Daan Huisman en misdroeg zich daarna verbaal richting trainer Thomas Letsch en aanvoerder Remko Pasveer.

De positie tussen de twee centrale verdedigers van Vitesse werd bij absentie van Bazoer ingevuld door de 18-jarige Enzo Cornelisse, die dit tegen Fortuna Sittard ook al heel verdienstelijk had gedaan. Ook tegen AZ bleef de zoon van oud-prof Tim Cornelisse goed overeind.

AZ greep meteen het initiatief en drong Vitesse naar achteren. AZ-trainer Pascal Jansen had zijn tactiek aangepast aan de 3-5-2 strijdwijze van Vitesse om zo de tegenstander tactisch goed weerwerk te kunnen bieden.

Aantrekkelijke wedstrijd

Aanvankelijk leek dat goed te werken maar gaandeweg de wedstrijd kwam de onwennigheid van de AZ-verdedigers meer naar voren. Pantelis Hatzidiakos, Timo Letschert en Bruno Martins Indi blinken geen van allen uit in de opbouw, waardoor het voetbal van achteruit van AZ stroef was.

De eerste grote kansen van de wedstrijd waren voor Vitesse via Loïs Openda en Matus Bero. Een tegenvaller voor de thuisploeg was dat Bero en Oussama Tannane direct achter elkaar geel kregen. Voor beiden de vijfde gele kaart van het seizoen waardoor ze de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van komende zondag missen.

Het was Vitesse, dat steeds meer het heft in handen nam, dat op voorsprong kwam. Een voorzet van Eli Dasa werd van richting veranderd door Martins Indi en schoot door naar de tweede paal waar Openda de bal kon intikken (1-0).

In de gelijkopgaande wedstrijd met veel scherpe duels over en weer kreeg ook AZ goede kansen. De beste was voor rechtsachter Jonas Svensson die van dichtbij op de lat knalde.

Het was een aantrekkelijke wedstrijd tussen de subtoppers, die allebei vol voor de winst gingen. Waar Vitesse in Alkmaar een goede wedstrijd op de mat legde, maar uiteindelijk door defensieve slippertjes met lege handen huiswaarts keerde, hadden de Arnhemmers het nu verdedigend beter voor elkaar.

Rode kaart brengt spanning terug

De grootste kans voor AZ was voor Calvin Stengs, die kappend en draaiend de bal voor het inschieten had, maar Jacob Rasmussen de bal nog uit de doelmond zag halen. Aan de overkant was er even daarvoor net zo’n knappe interceptie, toen Letschert met een uiterste krachtsinspanning Maxi Wittek van scoren afhield. Ook Broja (Vitesse) en Albert Gudmundsson (AZ) kregen nog goede kansen om te scoren, maar het was een verdediger, Jacob Rasmussen, die met een kopbal de wedstrijd besliste in het voordeel van Vitesse. AZ kwam in de slotfase nog wel terug. Nadat Cornelisse rood had gekregen voor een mislukte tackle op de doorgebroken Myron Boadu was het invaller Jesper Karlsson die de marge terugbracht tot één, maar verder liet het tiental van Vitesse het niet komen.

Daarmee heeft Vitesse de zeges in het tweeluik met VVV-Venlo een overtuigend vervolg gegeven en leed AZ voor het eerst na vier zeges op rij weer een nederlaag.

