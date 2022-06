Premium Het beste van De Telegraaf

Major in Londen waarschijnlijk zijn laatste van het jaar Djokovic moet het doen op Wimbledon

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic wil op Wimbledon zijn titel verdedigen Ⓒ Pro Shots

LONDEN - Novak Djokovic moet hopen dat de regels voor vaccinatie rond het coronavirus nog veranderen voor de Verenigde Staten. Zo niet, dan ontbreekt de 35-jarige Serviër later dit jaar bij de US Open en heeft hij alleen komende weken op Wimbledon nog de kans op een grandslam-zege in 2022.