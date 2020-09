Angst Italianen komt uit: pechvogel Zaniolo scheurt weer kruisband

Medisch onderzoek in Rome wees dinsdagochtend uit dat de 21-jarige middenvelder van AS Roma de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd tijdens het gewonnen duel met Oranje in de Nations League (0-1). Zaniolo moest zich kort voor rust laten vervangen na een duel met Donny van de Beek.

De zevenvoudig international liep begin dit jaar ook al een zware knieblessure op, toen tijdens het competitieduel met Juventus. Zaniolo raakte toen geblesseerd na een duel met Matthijs de Ligt. De aanvallende middenvelder vreesde het EK te moeten missen, maar vanwege de coronacrisis werd de Europese eindronde uitgesteld naar de zomer van 2021. Zaniolo maakte begin juli zijn rentree in de Serie A.

De Italiaan begon maandag in de basis bij de ’Azzurri’ in de Johan Cruijff ArenA, maar na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Van de Beek moet Zaniolo nu weer maanden revalideren.