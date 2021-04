Rukwinden en natte sneeuw gaan wielrenners teisteren in Scheldeprijs

Vooral hevige rukwinden zouden de veiligheid van de renners in gevaar kunnen brengen. De windsterkte en mogelijk de natte sneeuw gaan voor een gevoelstemperatuur zorgen die het vriespunt benadert. „Ik betwijfel of we een massasprint zullen krijgen”, stelt Danny van Poppel, de kopman van Intermarché-Wanty Gobert.

Van Poppelfinishte in 2014 als derde achter de inmiddels gestopte Duitser Marcel Kittel. „Ik kom graag naar deze wedstrijd. De Scheldeprijs is traditioneel voer voor sprinters, maar is sinds de parcourswijzigingen toch echt uitgegroeid tot een volwaardige Belgische klassieker. De start in het door de wind geteisterde Zeeland gaat ongetwijfeld waaiers opleveren. Oplettendheid en een goede positionering worden cruciaal”, aldus de 27-jarieg Nederlander.

Team DSM rekent op de sprintkwaliteiten van Noord-Hollander Cees Bol. Maar ook ploegleider Luke Roberts is er niet zo zeker van dat de koers in een massasprint zal eindigen. „Het belooft dit jaar een hele uitdaging te worden, gezien de weersvoorspellingen. Maar als het op een sprint aankomt spelen we uiteraard Cees uit”, aldus Roberts. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma slaat de Belgische koers, die dit jaar voor het eerst ook een editie voor vrouwen kent, over.

Corona treft Groupama-FDJ

De Franse wielerploeg Groupama-FDJ gaat niet van start na een coronabesmetting binnen het team. Voor die ploeg rijdt de Franse topsprinter Arnaud Démare. Ook de Nederlander Ramon Sinkeldam maakt deel uit van het team.