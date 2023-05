Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wielrenners uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag welkom

19.10 uur: Wielrenners en wielrensters uit Rusland en Wit-Rusland mogen onder neutrale vlag weer deelnemen aan internationale wedstrijden als het WK, wereldbekers en koersen in de Nations Cup. Dat heeft de internationale wielerunie UCI besloten in navolging van de internationale bonden van sporten als judo, tafeltennis, schermen, kanoën en boogschieten.

Coureurs uit Rusland en Wit-Rusland moeten de status van neutrale renner persoonlijk aanvragen. Ze mogen geen enkele betrokkenheid hebben met de Russische of Wit-Russische wielerbond of het olympisch comité van die landen. De UCI laat bij medailleceremonies ook niet het volkslied van Rusland of Wit-Rusland horen, vanwege de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Door de beslissing van de UCI kunnen wielrenners en wielrensters uit Rusland en Wit-Rusland in augustus aan de zogenoemde ’super WK’ in Glasgow deelnemen. Daar wordt gestreden om regenboogtruien in het wegwielrennen, het baanwielrennen en het mountainbiken.

Einde seizoen voor Paris Saint-Germain-verdediger Nuno Mendes

18.04 uur: Voetballer Nuno Mendes mist de rest van het seizoen bij Paris Saint-Germain. De Portugese verdediger heeft tijdens het competitieduel tegen Lorient een hamstringblessure opgelopen en is niet meer inzetbaar, meldt zijn club.

PSG huurde de Portugese international in de zomer van 2021 voor een seizoen van Sporting Portugal met een optie tot koop. Afgelopen zomer nam de Parijse club de verdediger definitief over. Met de overgang was naar verluidt zo’n 40 miljoen euro gemoeid.

Naast Mendes kan PSG-coach Christophe Galtier ook twee weken geen beroep doen op sterspeler Lionel Messi. Volgens Franse media mag de 35-jarige Argentijn niet meetrainen en mist hij de competitiewedstrijden tegen Troyes en Ajaccio na een ongeoorloofd uitstapje naar Saoedi-Arabië.

PSG gaat aan de leiding met 75 punten, 5 meer dan Olympique Marseille. Er zijn nog vijf speelronden in Frankrijk.

Koolhof in kwartfinales uitgeschakeld in Madrid

15.08 uur: Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski zijn uitgeschakeld in het dubbelspel van het masterstoernooi in Madrid. Het als eerste geplaatste koppel verloor in de kwartfinales in twee sets van het Indiaas/Australische duo Rohan Bopanna en Matthew Ebden: 3-6 2-6.

Koolhof, de nummer 1 van de wereld in het dubbel, en Skupski wonnen vorig jaar zeven toernooien, maar dit jaar konden zij nog geen toernooizege bijschrijven. Het koppel haalde wel de finales in Barcelona en Indian Wells.

Tweede termijn Van Zanen-Nieberg als voorzitter NOC*NSF aanstaande

14.23 uur: Anneke van Zanen-Nieberg wordt normaal gesproken over een kleine twee weken herkozen als voorzitter van NOC*NSF. Daarmee gaat de tweede termijn in van de 59-jarige Haagse die in 2019 André Bolhuis opvolgde. Uit de vergaderstukken van de voorjaarsvergadering van de sportkoepel blijkt dat er geen tegenkandidaten zijn.

Een commissie heeft het functioneren van Van Zanen onderzocht, mede aan de hand van gesprekken met vertegenwoordigers van sportbonden en werknemers van NOC*NSF. Het daaruit voortkomende positieve rapport heeft het bestuur doen besluiten haar voor een tweede termijn van vier jaar voor te dragen. De leden zijn daarvan begin april op de hoogte gebracht, daarna zijn geen tegenkandidaten naar voren geschoven.

Van Zanen was eerder van 2010 tot 2016 penningmeester van NOC*NSF. De algemene vergadering van NOC*NSF is op 15 mei.

Toeschouwersaantallen in vrouwen-Champions League in vier jaar tijd verdubbeld

13.32 uur: De Europese voetbalbond UEFA ziet de publieke belangstelling voor het vrouwenvoetbal alsmaar groeien. De bond rapporteerde dit seizoen gemiddeld 10.800 toeschouwers bij de wedstrijden uit de Champions League. Dat is meer dan een verdubbeling van de gemiddeld 5000 toeschouwers per wedstrijd in het seizoen 2018/2019.

De finale van dit seizoen is nog niet meegerekend, maar de UEFA verwacht uit te komen op 680.000 bezoekers in totaal bij de wedstrijden uit de Europese clubcompetitie. Vorig seizoen telde de bond ruim 551.000 bezoekers.

De meeste toeschouwers zagen dit jaar de halve finale tussen FC Barcelona en Chelsea. Er zaten 72.262 mensen in Camp Nou. Het duel uit de halve finale tussen Arsenal en VfL Wolfsburg trok 60.063 toeschouwers naar het stadion in Londen. De UEFA telde in tien wedstrijden meer dan 20.000 bezoekers.

De finale van de Champions League op 3 juni wordt gespeeld in het Philips-stadion van PSV. De UEFA rekent op 35.000 toeschouwers bij het duel tussen Wolfsburg en Barcelona. Bij de Duitse club spelen de Nederlandse internationals Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms.

„Na het recordbrekende EK voor vrouwen in Engeland komen de fans massaal naar de sterren van het voetbal in clubverband kijken”, zegt directeur vrouwenvoetbal Nina Kessler. „Volle stadions bij de vrouwen waren ooit een zeldzaamheid, maar in de Champions League is het bijna de norm.”

Winnaar olympisch zilver geschorst vanwege overtreding dopingregels

12.49 uur: De atleet Nijel Amos, winnaar van zilver op de 800 meter bij de Olympische Spelen van Londen 2012, is voor drie jaar geschorst vanwege overtreding van de dopingregels. Bij de 29-jarige Botswaan werden sporen van het verboden stofwisselingsproduct metaboliet aangetroffen, zo meldt de Athletics Integrity Unit (AIU), de dopingwaakhond van wereldatletiekbond World Athletics.

De straf gaat met terugwerkende kracht in op 12 juli 2022. „Zijn resultaten vanaf 4 juni worden geschrapt”, meldde de AIU. Het gevonden product, GW1516, verandert de manier waarop het lichaam vet opneemt en vormt volgens wereldantidopingbureau WADA een gevaar voor de gezondheid van atleten.

Het zilver van Amos op de Spelen van Londen betekende Botswana’s eerste olympische medaille ooit.

Voormalig olympisch kampioen Van Avermaet beëindigt wielercarrière

12.41 uur: De Belg Greg Van Avermaet zet na dit wielerseizoen zijn loopbaan stop. Dat heeft de olympisch kampioen van Rio 2016 woensdag bevestigd. Van Avermaet rijdt nu nog voor de Franse ploeg AG2R-Citroën.

„Een mooi avontuur gaat eindigen en dat maakt me een beetje triest”, zegt hij in een persbericht van zijn team. „Het was een moeilijke beslissing, maar ik ben extreem trots op wat ik als wielrenner heb bereikt.”

Van Avermaet is bezig aan zijn achttiende seizoen als professional. Hij kwam onder meer uit voor Silence-Lotto, BMC en CCC. Hij boekte 41 overwinningen waaronder de olympische wegrace in 2016, Parijs-Roubaix in 2017, twee ritten in de Tour de France (2015-2016), een rit in de Ronde van Spanje (2008) en het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico (2016). Ook droeg hij in totaal elf dagen de gele leiderstrui in de Tour van 2016 en 2018.

Leeds United vervangt coach Gracia door ervaren Allardyce

12.06 uur: Leeds United heeft coach Javi Gracia ontslagen. Hij wordt vervangen door de ervaren Sam Allardyce, die de club moet behoeden voor degradatie uit de Premier League.

Leeds staat met 30 punten op de nog net veilige zeventiende plaats. Het houdt het op de achttiende plaats staande Nottingham Forest op doelsaldo achter zich. Zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen kampioenskandidaat Manchester City, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Newcastle United, de nummer 3 van de Premier League.

De Spanjaard Gracia was pas half februari benoemd als opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch. Allardyce (68) was voor het laatst in 2021 actief als coach van West Bromwich Albion.