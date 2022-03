Bondscoach Australië kort voor cruciale duels in opspraak na schending coronaregels

De regels in de staat New South Wales schrijven een quarantaine van ten minste zeven dagen voor na een positieve test. Een voorwaarde waar hij dus niet aan voldaan heeft.

Australië treft donderdag in een belangrijk WK-kwalificatieduel Japan, vijf dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Saudi-Arabië. Twee overwinningen zijn vrijwel zeker nodig om directe plaatsing voor het WK in Qatar af te dwingen. De voorbereiding ligt vooralsnog in handen van zijn Nederlandse assistent-trainer René Meulensteen.

„Ik kan bevestigen dat de bondscoach van de Socceroos, Graham Arnold, de coronaregels heeft geschonden door met zijn hond op het strand te gaan wandelen”, meldde 2GB-presentator Ray Hadley. „Hij droeg geen mondkapje en was in gezelschap van een vrouw, vermoedelijk zijn partner.”

Alleen in noodgevallen, zoals voor medische hulp, mag een besmet persoon in Sydney en omgeving zijn huis verlaten. Volgens The Sydney Morning Herald worden de beschuldigingen nu onderzocht door de Australische bond Football Australia.

In Australië geldt nog altijd strenge coronaregelgeving. Eerder dit jaar stonden de regels van het land centraal in de kwestie Novak Djokovic. De ongevaccineerde Servische tennisser werd na meerdere rechtszaken uiteindelijk geweerd van de Australian Open.