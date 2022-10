Logan Sargeant wordt vervanger Nicholas Latifi bij Williams

Williams-teambaas Jost Capito bevestigde zaterdag in Austin dat Sargeant de opvolger wordt van Nicholas Latifi. Hij reed vrijdag een training op het Circuit of the Americas en zal dat ook de komende periode nog doen in Mexico en Abu Dhabi.

In Abu Dhabi staat ook het laatste Formule 2-weekeinde op het programma, de klasse waarin Sargeant uitkomt. Hij staat op dit moment derde in de Formule 2-stand. Als Sargeant in de top-6 eindigt, heeft hij zijn superlicentie binnen.

Voor 2023 is verder alleen het tweede stoeltje bij Haas, naast Kevin Magnussen, nog vacant. Het lijkt wat dat betreft te gaan tussen de Duitsers Mick Schumacher en Nico Hülkenberg.