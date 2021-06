Sport kort: Hordekampioen Sergey Shubenkov mag na vrijspraak naar de Spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Russische hordekampioen Shubenkov vrijgesproken van doping

12.42 uur: De Russische atleet Sergey Shubenkov, voormalig wereldkampioen op de 110 meter horden, is vrijgesproken van doping. Hij kan daardoor in principe meedoen aan de Olympische Spelen als 'neutrale' atleet.

De integriteitseenheid in de atletiek, AIU, vond in december 2020 bij een onaangekondigde dopingcontrole een lage dosis van de stof acetazolamide, een vochtafdrijvend middel dat wordt gezien als maskeringsmiddel van doping.

Een tuchtcollege aanvaardde de uitleg van Shubenkov, die beweerde dat het middel onbedoeld in zijn lichaam is gekomen omdat het in een medicijn zat dat hij toediende aan een ziek familielid. Het driekoppige tuchtcollege noemde het een 'uitzonderlijk geval' en oordeelde dat de hordeloper niet nalatig is geweest en om die reden geen schorsing krijgt opgelegd.

Shubenkov is ook tweevoudig Europees kampioen en pakte bij de WK's van 2017 en 2019 zilver op de 110 meter horden. Dit seizoen liep hij al wel een aantal wedstrijden, maar alleen in Rusland.

Omdat Rusland vanwege een groot dopingschandaal is geschorst voor alle internationale sportevenementen, mogen Russische atleten die aantoonbaar 'schoon' zijn alleen onder neutrale vlag meedoen.

WADA: doping geen zorg tijdens coronapandemie

10.14 uur: Het mondiale antidopingbureau WADA gelooft niet dat de coronapandemie het gebruik van doping bij sporters in de hand heeft gewerkt. Dat zegt directeur Oliver Niggly van de organisatie.

Het aantal dopingcontroles nam door coronabeperkingen wereldwijd wel af en het testen heeft zelfs maanden stilgelegen, maar het had niet veel nut om doping uit te proberen, zegt Niggly. „De realiteit was dat er geen dopingcontroles werden uitgevoerd, maar er waren door de lockdowns ook geen wedstrijden en zelfs geen trainingen. Dus niet echt een periode waarin doping je veel voordeel zou hebben opgeleverd.”

„Er zullen vast sporters zijn geweest die hebben geprobeerd ervan te profiteren, maar het is niet iets waarvan ik zou zeggen dat het een bijzondere zorg is voor ons”, aldus Niggly. „Testen is overigens niet ons enige wapen in de strijd tegen doping, we hebben meer middelen tot onze beschikking zoals bloedpaspoorten en opgeslagen monsters. Dus het is te simpel om te denken dat als er geen dopingcontroles zijn, een sporter ook niet gepakt kan worden.”

Volgens Niggly is het wereldwijde systeem van dopingcontroles inmiddels weer hersteld en een maand voor de Olympische Spelen in Tokio wordt er er zelf meer getest dan vóór de coronapandemie. „Het aantal onaangekondigde tests, dus buiten de wedstrijden, is groter dan in 2019 voor de uitbraak van de pandemie.”

Wereldkampioen 800 meter Brazier mist olympisch ticket

10.12 uur: De Amerikaanse atleet Donovan Brazier, regerend wereldkampioen en Amerikaans recordhouder op de 800 meter, ontbreekt deze zomer op de Olympische Spelen. De 24-jarige atleet slaagde er heel verrassend niet in zich te plaatsen voor Tokio op de olympische trials in Eugene.

Met nog 200 meter te gaan in de finale stortte Brazier compleet in en hij kwam als laatste over de finish in 1.47,88. Clayton Murphy won de finale in 1.43,17. Isaiah Jewitt, tweede in 1.43,85, en Bryce Hoppel, derde in 1.44,14, vergezellen Murphy naar de Spelen in Tokio.

Brazier, die in 2019 in Doha de wereldtitel veroverde en met een tijd van 1.42,34 het Amerikaanse record in bezit heeft, was er bij de vorige Spelen in Rio 2016 ook al niet bij. Toen kwam hij bij de trials niet eens door de series.

In Eugene leek er geen vuiltje aan de lucht. Brazier plaatste zich eenvoudig voor de finale, waarin hij onbedreigd naar een plek bij de beste drie leek te lopen. Maar in de laatste 200 meter ging het mis, hij had geen antwoord op een versnelling van Murphy en zag vervolgens iedereen voorbijkomen. „Ik liep vreselijk stroef en deelde mijn race verkeerd in, maar ik kom terug, dat beloof ik”, zei hij na afloop.

Bondscoach bereidt wielrensters voor op loodzware koers in Tokio

10.09 uur: Bondscoach Loes Gunnewijk van de Nederlandse wielrensters had maandag haar vier atleten uit de olympische selectie voor een laatste keer bij zich in Papendal. De komende drie weken gaan ze zich op hun eigen manier voorbereiden op Tokio, waar ze volgens de bondscoach het beste kunnen uitgaan van het ergste.

Gunnewijk heeft de beschikking over regerend olympisch kampioene Anna van der Breggen en de winnares van olympisch goud in Londen 2012, Marianne Vos. Met regerend Europees kampioene Annemiek van Vleuten en de winnares van Luik-Bastenaken-Luik, Demi Vollering is het een ploeg met vier potentiële winnaars.

In Papendal kregen de rensters een briefing over wat hun in Tokio te wachten staat. Vooral qua weer is dat lastig in te schatten. „We zijn daar twee jaar geleden geweest met het olympisch testevent van de mannen en hebben toen het parcours van de wegwedstrijd verkend. Die dag was het twintig graden en regende het. Maar het kan ook 35 graden zijn met een heel hoge luchtvochtigheid. Dat heb je niet in de hand, maar is wel goed om van tevoren te weten”, zei ze.

En dus trainden de rensters maandag nog in de hittekamer in Papendal. Volgens Vollering was het goed om even te voelen hoe dat is en moet je vooral heel goed blijven drinken. Gunnewijk zegt dat ze vooral flexibel zullen moeten zijn. „We hebben doorgesproken wat ze kunnen verwachten. We komen de zaterdag voor de Spelen in Tokio aan en acht dagen later is de wegwedstrijd. Verwacht het ergste heb ik gezegd. Hoe zwaarder de wedstrijd zal zijn, hoe meer ze daar wellicht bij gebaat zijn. Het zijn allemaal megafitte rensters.”

In die fysieke voorbereiding kiest Van Vleuten een andere aanloop dan de andere drie. Zij rijdt de komende weken geen wedstrijden meer en gaat op hoogtestage. Van der Breggen, Vollering en Vos rijden nog de Ronde van Italië. Van der Breggen laat weten dat ze die etappekoers nodig heeft om op haar best te zijn in Tokio. Gunnewijk: „Er leiden meerdere wegen naar Rome. Ik laat iedereen zijn eigen manier kiezen. De een rijdt liever wedstrijden en de ander vindt een hoogtestage prettiger.”

De bondscoach heeft het team ook voorbereid op wat de Spelen mentaal gaan betekenen. „De olympische beleving gaat heel anders zijn. Er zijn geen Nederlandse fans en er is geen Holland House. Ga er maar van uit dat de bewegingsvrijheid nihil is, heb ik gezegd. Dat vereist een andere mindset. We kunnen op het olympisch parcours trainen, maar wat veel renners normaal doen, het koffierondje, dat kan niet. Hier zijn versoepelingen, maar we gaan daar weer terug naar een strikter programma.”

En natuurlijk heeft Gunnewijk het met haar teamleden over de wedstrijd zelf gehad. „We zullen het nog over de tactiek hebben. Met vier rijden vereist een andere manier van koersen dan met zes of acht op een WK. Maar dit zijn ervaren rensters, ik heb daar alle vertrouwen in. Aan het einde van de dag wil ik het Wilhelmus horen. Dat is het doel.”