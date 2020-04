Burgemeester en wethouders steunen SC Cambuur

„Als bestuur van de gemeente Leeuwarden delen wij het gevoel dat het prachtige seizoen van Cambuur een veel mooier slot had verdiend. Na zo’n prachtig seizoen, met een bijna niet meer te overbruggen voorsprong op de concurrentie. Het is bitter als het seizoen op deze manier moet eindigen”, schrijft het gemeentebestuur.

„Juist in deze bijzondere tijd, waarin we met een gezamenlijke inspanning moeten proberen het coronavirus te overwinnen, staan we vol achter Cambuur. We steunen onze club die vraagt om een oplossing die meer recht doet aan het gevoel van rechtvaardigheid dan het besluit van afgelopen vrijdag.”

Zondag riep burgemeester Mark Boumans van Doetinchem (De Graafschap) de Nederlandse betaaldvoetbalclubs al op om gezamenlijk in actie te komen tegen de KNVB. Boumans wees de clubs in een lang betoog op Twitter op de mogelijkheid in de KNVB-reglementen om een (buitengewone) algemene vergadering uit te schrijven. Ze zouden daar volgens de burgemeester onder meer de beslissing van de bond over het uitblijven van promotie en degradatie ongedaan kunnen maken.

Vrijdag besliste de KNVB dat ADO Den Haag en RKC ook volgend seizoen in de Eredivisie mogen uitkomen. SC Cambuur en De Graafschap werd daardoor een grote kans op promotie ontnomen.