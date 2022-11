Williams haalt opgelucht adem: Sargeant kan volgend jaar ’gewoon’ instappen

Sargeant was na de sprintrace van zaterdag al min of meer ’veilig’, maar had bij een ernstige fout in de hoofdrace nog strafpunten kunnen krijgen, hetgeen het enige was dat hem nog kon opbreken.

De druk stond er tijdens zijn route richting de Formule 1 sowieso flink op bij Sargeant. Het binnenslepen van het stoeltje van Williams leek gezien zijn talent een formaliteit, maar er kleefden natuurlijk wel risico’s aan het feit dat de renstal de coureur in Florida al in een vroegtijdig stadium een zitje in het vooruitzicht stelde.

Zeker toen Sargeant in Mexico namens Williams een vrije training mocht rijden, leek hij in de hoek waar de klappen vallen te zitten. Hij moest minstens 100 kilometer afleggen om (voor de zekerheid) een extra punt te verzamelen, maar kwam door een effect precies één ronde tekort.

Felipe Drugovich was al zeker van de titel. Hij finishte de hoofdrace in Abu Dhabi als tweede. De zege ging naar Ayumu Iwasa.