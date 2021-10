Ronald Koeman ziet Sergiño Dest met heerlijk gevoel terugkeren bij FC Barcelona

De Costa Ricanen hadden al in de 1e minuut de leiding genomen. Na de gelijkmaker van Dest pakte ’Team USA’ in de tweede helft de winst. Een schot van Timothy Weah vloog via de paal en de ingevallen keeper Leonel Moreira van Costa Rica, die in het veld was gekomen voor de geblesseerde Keylor Navas, in het doel.

De Amerikanen staan met 11 punten uit zes wedstrijden op de tweede plaats in de kwalificatie, achter Mexico (14 punten). Volgende maand treffen beide landen elkaar in Cincinnati. Mexico won zonder Ajacied Edson Álvarez met 2-0 bij El Salvador. Verdediger Héctor Moreno, oud-speler van AZ en PSV, opende na een half uur de score. Canada won met 4-1 van Panama en klom naar de derde plaats met 10 punten. De top 3 plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Qatar.