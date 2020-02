Bozenik is ook tegen Fortuna goudhaantje van Feyenoord

Die ploeg heeft zondag de wedstrijd tegen PEC Zwolle nog tegoed, maar Feyenoord is er onder Dick Advocaat toch maar mooi in geslaagd om zich in de top van de Eredivisie te melden. En dat na de valse start van dit seizoen onder Jaap Stam.

Eerbetoon

De avond die in De Kuip zo mooi begon met een schitterend eerbetoon aan de onlangs overleden Carlo de Leeuw, kreeg geen passend vervolg tijdens de eerste helft van de wedstrijd. Het meeste gevaar kwam in het eerste half uur zelfs van de bezoekers. Mark Diemers testte doelman Justin Bijlow met een venijnig schot, en Edgar Ié had geluk dat scheidsrechter Bas Nijhuis een duel met Felix Passlack als een overtreding van de Limburger beschouwde. Anders had de middenvelder van Fortuna vrije doortocht richting Bijlow gehad.

Pas nadat er ruim dertig minuten op de klok stonden, liet de thuisploeg zich zien. Jens Toornstra kon een schot van Steven Berghuis van dichtbij niet tot doelpunt promoveren, en Rick Karsdorp schoot na een prima kapbeweging ver naast. Pas vijf minuten na rust hadden de fans in de winderige Kuip reden tot juichen.

Videoscheidsrechter

Een schot van Orkun Kökcü werd door doelman Aleksei Koselev gered, maar Nijhuis werd door de videoscheidsrechter geattendeerd op een overtreding van Lazaros Rota op Robert Bozenik. Penalty, zo oordeelde Nijhuis nadat hij de beelden had gezien. Met dat buitenkansje wist Berghuis zich wel raad. Tien minuten later deed zich aan de andere kant van het veld een soort gelijke situatie voor. Passlack kopte de bal langs de instormende Bijlow, die de Duitser vervolgens torpedeerde. En ook hier legde Nijhuis na het bekijken van de beelden de bal op de stip.

Diemers schoot raak en zo kon Feyenoord met nog een half uur te spelen weer opnieuw beginnen. Ié was met een kopbal dichtbij de 2-1, maar het was uiteindelijk Bozenik die zich (net als vorige week in Zwolle) tot goudhaantje kroonde. Hij promoveerde een schot van Karsdorp tot doelpunt en schonk Feyenoord daarmee de drie zo gewenste punten.

