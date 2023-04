Onrust bij AS Roma in aanloop naar Feyenoord: ’Alle relaties beëindigd’

„AS Roma heeft alle relaties met Berardi met onmiddellijke ingang beëindigd”, aldus de club in een verklaring.

Aanklagers hebben ook bij rivaal Lazio en de club Salernitana documenten meegenomen voor onderzoek. AS Roma ontkent iets verkeerds te hebben gedaan en heeft alle medewerking toegezegd. „We hopen dat er zo snel mogelijk volledige duidelijkheid komt in deze zaak”, zegt AS Roma.

Het onderzoek bij de clubs in Italië volgt op een eerder onderzoek bij Juventus. De club uit Turijn is inmiddels gestraft, omdat het in het verleden niet eerlijk is geweest over transferwaarden van spelers. Juventus heeft vijftien punten moeten inleveren in de Serie A, maar is daartegen in beroep gegaan. Het fraudeonderzoek tegen de club loopt nog.

Bekijk hier de eerdere uitslagen en het programma in de Europa League