Met een terugkeer naar Ajax zou de cirkel rond zijn voor Jay Gorter

Jay Gorter Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Jay Gorter vertrok op 14-jarige leeftijd bij Ajax, maar na een droomseizoen bij Go Ahead Eagles lonkt een terugkeer in Amsterdam voor de getalenteerde doelman. De Purmerender bracht maandagmiddag een ’geheim bezoek’ aan sportpark De Toekomst, waar hij een onderhoud had met Ajax-trainer Erik ten Hag.