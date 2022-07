Abdi Nageeye: ’Kenianen en Ethiopiërs zouden mij graag een lesje leren’

Nageeye: „Het is bijzonder dat de WK atletiek voor het eerst in de Verenigde Staten zijn en dat zie je aan het deelnemersveld. De hele wereldtop doet mee, op Eliud Kipchoge na. Ik ben nu in de positie dat ik een medaille kan pakken en dat is net als die olympische medaille iets moois om aan je kinderen te kunnen vertellen. Ik wil er later ook geen spijt van hebben dat ik nooit aan een WK heb meegedaan.”

Een strijdplan heeft hij nog niet. Hij weet inmiddels dat de Kenianen en Ethiopiërs hem in de gaten houden. „Die zouden mij graag een lesje leren. Ik kan vertrouwen op mijn eindsprint en mijn duurvermogen. Iedereen mag doen wat ie wil, maar ik wacht tot de laatste kilometers. Of het nou na 38 of 39 kilometer is of in de laatste 100 meter: bring it on…Ik ben er klaar voor.”

Vertrouwen haalt Nageeye uit zijn voorbereiding, die volgens de atleet „perfect” is verlopen. „Ik heb tien weken lang in Ethiopië heel goed kunnen trainen. Ik heb geen pijntjes gevoeld, mijn hamstrings en knie hielden het goed en er was geen stress. Ik let op alle details en daar ben ik heel bewust mee bezig. Er is iedere dag contact mijn mijn trainer Gary Lough, hij kijkt naar hoe ik me voel en waar ik moet verbeteren.”