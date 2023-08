Dag 17: Ik heb twee keer Lionel Messi geïnterviewd, maar Kane Williamson is van een andere orde

Het voelt als de dag van gisteren dat mijn vrouw, toen nog vriendin, mij op het vliegveld van Brisbane met een stralende lach en een grote witte hoed op haar hoofd stond op te wachten. Het was niet zomaar een hoed, maar een crickethoed. Zo eentje die goed beschermt tegen de zon. Ik weet ook nog waar ik hem verloor, die hoed: twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio, bij het handboogschieten. Geen goede plek om een crickethoed te verliezen.

Reisje Amsterdam-Istanboel

Toen ik erachter kwam was het natuurlijk al te laat. Terwijl ik dit stukje zit te tikken, wacht ik ietwat hulpeloos op de Uber-meneer en zijn Toyota waarin ik eerder vandaag mijn leesbril heb laten liggen. Ik gebruik op mijn laptop nu enorme koeienletters. Wat een gekloot, ik ben verdorie om half vijf vanmorgen opgestaan voor het zoveelste reisje Amsterdam-Istanboel, zoals mijn ex-huisgenoot Koen de vluchten hier in Oceanië pleegt te noemen. Maar wat voor een reis.

De vlucht van Tauranga naar Auckland werd er voor mij namelijk eentje om nooit te vergeten. Of beter gezegd: het busritje van de ene terminal in Auckland naar de andere. Ik durf rustig te spreken van een absoluut hoogtepunt uit mijn leven. Ineens stond ik naast Kane Williamson. Ik begrijp ook wel dat er in Nederland nu slechts bij een paar honderd mensen een lichtje zou kunnen gaan branden, aangezien Kane Williamson een cricketer is. Alleen niet zomaar één, maar volgens velen de beste batsman van de wereld.

Kane Williamson. Ⓒ ANP/HH

In Nieuw-Zeeland wordt hij aanbeden, in India kan de man niet zonder bodyguards over straat en in een bus tussen twee terminals in begon er ineens een rare, trillende Nederlander tegen hem aan te kletsen. Ex-huisgenoot Koen vond dat ik een selfie met de wereldberoemde cricketer moest maken, maar dat durfde ik uit plaatsvervangende schaamte niet. Ik heb twee keer in mijn leven Messi geïnterviewd, maar Kane Williamson, that’s another cook.

Gezicht laten zien op Bay Oval

Kane Williamson had nog een aardige uitsmijter in petto. Toen ik vroeg hoe het met zijn door een gescheurde kruisband geteisterde knie was, antwoordde hij dat het beter ging en dat hij even zijn gezicht had laten zien bij het Nieuw-Zeelandse trainingskamp in Tauranga. Op een complex dat hij mij zeer bekend in de oren klonk: Bay Oval.

De Leeuwinnen hebben amper hun hielen gelicht, of er wordt al weer volop getraind op de Bay Oval Cricket Ground. Natuurlijk heeft daar nooit iemand het onzalige idee gehad om de ‘plaat’, die het trainen van Andries & co. tot een flinke uitdaging maakte, te laten verwijderen. Kane en zijn mannen moeten zich immers prepareren voor het nieuwe cricketseizoen en dat gaat voor alles in Nieuw-Zeeland. Geen mens in Tauranga die ook maar één moment aan de belangen van de Nederlandse voetbalvrouwen heeft gedacht, zo blijkt nu nog maar eens ten overvloede.