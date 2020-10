Lieke Martens scoort in eerste Clásico voor vrouwen

Het was de eerste keer dat beide teams elkaar troffen in een zogenoemde Clásico. Real Madrid nam vorig jaar het vrouwenteam van Tacón over, maar komt pas dit seizoen uit onder de eigen naam. Net als vorig seizoen was het klassenverschil nog te groot. Barcelona won in Madrid met 4-0.

Titelverdediger Barcelona kwam in de achttiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Patricia Guijarro. Madrid leek weer op gelijke hoogte te komen, maar een doelpunt van de Zweedse international Kosovare Asllani werd afgekeurd. Na rust liep Barcelona weg door een eigen doelpunt van Babett Peter en treffers van Martens en Alexia Putellas.

Het eerste duel van de Real Madrid-vrouwen werd vanwege de coronamaatregelen gespeeld zonder publiek.

Stefanie van der Gragt viert haar treffer tegen PSV. Ⓒ ANP

Ajax-PSV

In Nederland vond ook een topper plaats. Ajax versloeg PSV in de topper van de Eredivisie Vrouwen met 2-0. Daardoor staan de Amsterdammers na drie speelrondes ongeslagen bovenaan de ranglijst.

De thuisploeg opende binnen tien minuten met een rake kopbal van Stefanie van der Gragt. In de slotfase verdubbelde invaller Vanity Lewerissa de voorsprong.

Ajax en PSV waren na twee speelrondes beide ongeslagen. De ploeg uit Eindhoven speelde afgelopen dinsdag een inhaalwedstrijd tegen vv Alkmaar (5-1 winst PSV) omdat die wedstrijd eerder werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen binnen de selectie van PSV.

De Eredivisie Vrouwen bestaat dit jaar uit acht teams: ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior (voorheen Excelsior Barendrecht), sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente.