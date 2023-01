Italiaanse oud-voetballer Gianluca Vialli (58) overleden aan alvleesklierkanker

De ziekte trof hem vorig jaar voor een tweede keer en is hem nu fataal geworden. Vialli legde medio december zijn werkzaamheden als teammanager van de Italiaanse voetbalploeg neer, nadat was gebleken dat hij opnieuw kampte met ernstige problemen.

Vialli was onderdeel van het Juventus-team dat in 1996 de finale van de Champions League van Ajax wist te winnen. De aanvaller staat bekend als een van de beste spelers ooit uit Italië. Hij speelde 59 interlands voor het nationale team en kwam daarin zestien keer tot scoren. De spits was met zijn land aanwezig op de WK’s in 1986 en 1990 en op het EK in 1988.