Sevilla wacht op op ’ja-woord’ Ziyech

Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Sevilla FC heeft na het aantrekken van PSV-spits Luuk de Jong ook de beste papieren om Ajax’ spelbepaler Hakim Ziyech binnen te halen. De middenvelder/aanvaller, die op dit moment met Marokko actief is op de Afrika Cup, is voor de Spanjaarden het belangrijkste transfertarget van deze zomerse transferwindow. Zij zijn bereid om de minimaal vastgestelde transfersom van 30 miljoen euro voor Ziyech over te maken naar Ajax. Tevens willen ze de persoonlijke eisen van de Marokkaanse international inwilligen.