Novak Djokovic: ’Ik geloof dat ik de meeste grandslams kan winnen’

„Ik heb altijd veel vertrouwen in mezelf”, zegt Djokovic in de Amerikaanse tv-show In Depth with Graham Bensinger. „Ik ben nog niet klaar met deze sport, ik heb nog dingen te doen. Ik geloof erin dat ik de meeste grandslamtitels kan winnen en dat ik het record van de meeste weken op nummer 1 kan verbeteren. Dat zijn mijn doelen voor de komende jaren.”

Federer heeft het record van meeste weken aan kop van de wereldranglijst in handen: 310. Djokovic staat op 282 weken. Vanwege de coronacrisis is de huidige ranglijst, aangevoerd door de Serviër, sinds maart ’bevroren’.

Tennissen tot zijn 40e

Djokovic verkeerde in blakende vorm voordat de coronacrisis ervoor zorgde dat ook de hele sportwereld tot stilstand kwam. Hij bezorgde Servië in januari de ATP Cup, won voor de achtste keer de Australian Open en zegevierde daarna ook in Dubai. De Serviër is in 2020 ongeslagen in het enkelspel.

In het interview met Graham Bensinger zegt Djokovic dat hij zichzelf nog wel tot z’n 40e ziet tennissen. „Ik denk niet in limieten”, aldus de Serviër, die jonger is dan Federer (38) en Nadal (bijna 34). Samen vormen ze al jaren de ’Big Three’ op de ATP Tour. Vooral Federer en Nadal worden vanwege fysieke ongemakken steeds kieskeuriger in het samenstellen van hun programma en ook Djokovic is van plan om minder toernooien te gaan spelen. „Ik ga me focussen op de grandslams en de toernooien waar ik van houd.”