Geprikkelde Wout van Aert: ’Die mensen weten niet veel van de koers’

Van Aert trok van bij de start in de aanval en deze keer kon hij tot in de (loodzware) finale een rol van betekenis spelen voor zijn kopman. Op de mythische Tourmalet leidde hij de dans in de kopgroep, om vervolgensin de afdaling Vingegaard in een zetel afzetten aan de voet van de slotklim naar Cauterets-Cambasque. En zelfs toen zat zijn taak er nog niet op, want hij nam de eerste kilometers van de klim nog voor zijn rekening. Uiteindelijk zette hij zich aan de kant op vijf kilometer van de top: hij zat stikkapot en moest door een fan even worden verder geduwd. Strava leert ons dat Van Aert op dat moment nog 2,3 kilometer per uur reed.

Van Aert deelde achteraf een sneer uit. „Ik heb gisteren gehoord dat sommige mensen denken dat ik niet de benen van weleer heb. Die mensen weten niet veel van de koers”, zei hij.

Geprikkeld

Maar Van Aert begon zijn uitleg voor de microfoon van Sporza eerst met een positieve noot. „Ik zag een supersterke ploeg en iedereen kon zien dat we een strijdplan hadden om in de aanval te gaan. Ik ben heel blij dat Jonas het geel draagt.”

In tegenstelling tot een dag eerder lukte het plan van Jumbo-Visma om renners voorop te sturen wél. „Er was geen gevaar voor het klassement in de kopgroep en daardoor hadden we iets meer marge. Gelukkig raakte ik over de Tourmalet om Jonas te helpen. Op de slotklim kon ik het tempo opdrijven, maar ik had niet veel meer over. Toen was het man tegen man.”

Maar uiteindelijk wist Tadej Pogacar ook te profiteren van het werk van Jumbo-Visma. „Jullie houden er wel van om daar op te focussen”, besloot een duidelijk geprikkelde Van Aert. Na de koers ging hij even langs bij zijn ploegmaat Vingegaard in de tent terwijl die aan het uitfietsen was.

Bron: Sporza