Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado wint in Lille in regenboogtrui

In haar regenboogtrui troefde Alvarado net als een week eerder bij het WK in Dübendorf na een spannende wedstrijd Annemarie Worst in de sprint af. Shirin van Anrooij finishte op 26 seconden als derde.

Zonder Lucinda Brand, die op het WK als derde eindigde, was de wedstrijd in Lille al snel een Nederlands duel tussen Alvarado en Worst. De Rotterdamse wereldkampioene plaatste in de vierde van vijf ronden haar aanval en sloeg een gaatje met Worst. Die knokte zich echter weer terug, waarna de tweestrijd opnieuw in de sprint moest worden beslist. Daarin was Alvarado wederom de beste.

„Ik wist wel dat ik kon sprinten, maar het kwam er nooit echt uit. Nu lukte het me wel en daar ben ik heel blij mee”, zei Alvarado. „Ik word er steeds beter in.”

De wereldkampioene gaf toe dat het een drukke week is geweest. „Om in de regenboogtrui te winnen, is wel extra speciaal”, zei ze. Alvarado leidt ook in het klassement van de Superprestige, waar nog twee wedstrijden gereden moeten worden. „Ik ga er nu alles aan doen om ook dat klassement binnen te halen.”