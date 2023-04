Vanzeir doet boete na racisme-rel: ’Ik wil me oprecht verontschuldigen’

„Ik wil me oprecht verontschuldigen bij de spelers van de Earthquakes. Ik zal er alles aan doen om deel uit te maken van de verandering die moet gebeuren in deze sport en in onze wereld. Ik wil me ook verontschuldigen bij mijn ploeggenoten, coaches, de club en onze fans. Ik heb een fout gemaakt en zal alle nodige stappen nemen om te groeien. Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden”, schrijft Vanzeir.

„Terwijl ik niet de bedoeling had om iemand te kwetsen of aanstoot te veroorzaken met mijn taalgebruik, weet ik wat ik heb gedaan en dat spijt me ten zeerste. Ik zal akkoord gaan met elke schorsing, boete en begeleiding die de Major League Soccer en de club me opleggen. Ik zal deze kans aangrijpen om mezelf te verbeteren, na te denken, en mijn tijd en energie toewijden aan werk met organisaties die raciale ongelijkheid aanpakken.”

Vanzeir kwam zaterdag in het oog van de storm terecht, nadat tegenspeler Jeremy Ebobisse hem na een competitiewedstrijd beschuldigde van racisme. „Ik weet wat ik gehoord heb”, zei de zwarte speler van San Jose Earthquakes. „Een racistische opmerking was het. ’Het woord’ is gebruikt.” Volgens Ebobisse niet aan zijn adres, maar aan dat van zijn ploegmaat Jamiro Monteiro, een in Rotterdam geboren Kaapverdiër.