Koeman: ’Veel tijd is daar niet voor richting het EK’

Het ging de bondscoach niet alleen om de wedstrijden. „Ik kan sommige jongens zien in interlands, op training en ik kan ze laten kennismaken met het trainingsniveau. In maart komen we weer bij elkaar en kort daarna volgt de EK-selectie. Veel tijd is er dus niet.”

Koeman zag tegen Noord-Ierland Steven Berghuis (’kon beter’), op de training Wout Weghorst (’soms zijn trainingen interessanter om te zien dan speeltijd tegen Estland of je iemand wel of niet selecteert’) en hij observeerde het AZ-duo Calvin Stengs en Myron Boadu tussen de grote jongens. „Ze hebben nu het spelen op het hoogste niveau ondervonden en dit worden geweldige spelers.”

