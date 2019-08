Stam laat het ergeren aan anderen over

Toch ergerde voormalig topverdediger en huidig Feyenoord-trainer Jaap Stam zich niet aan Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. „Ik erger me niet zo snel, dat doen de mensen om mij heen wel voor mij. De jongens proberen het maximale eruit te halen”, zei de Kampenaar tegen FOX Sports. Botteghin mocht de hele wedstrijd blijven staan. Van der Heijden werd in de rust gewisseld voor debutant Edgar Ié.

De nieuwe trainer van Feyenoord zag hoe zijn ploeg in de openingsfase weer zomaar een doelpunt weggaf. Issah Abass profiteerde van een reeks fouten bij de thuisclub. „We zien allemaal dat dingen soms niet lekker lopen, dat er verkeerde keuzes worden gemaakt en dat we op bepaalde momenten niet hard genoeg ingrijpen. Anders scoren zij niet zo makkelijk”, aldus Stam. „Dat moet gewoon beter.”

Rick Karsdorp ging in de 84e minuut met kramp naar de kant. Stam vond niet dat hij te veel risico had genomen met de huurling van AS Roma. „We zijn bezig met het opbouwen en ritme krijgen van spelers. Als je kijkt naar de selectie dan heeft bijna niemand drie keer in een week gespeeld. Aan dat ritme moeten de spelers wennen”, verklaarde Stam.

Jan-Arie van der Heijden wordt in de rust gewisseld. Ⓒ BSR Agency

Met drie punten uit drie wedstrijden is de competitiestart allesbehalve ideaal voor Feyenoord. Tijd om te treuren hebben de Rotterdammers niet. Komende donderdag wacht in De Kuip Hapoel Beer Sheva in de play-offs van de Europa League.

Van den Brom

John van den Brom, de trainer van FC Utrecht, hield gemengde gevoelens over aan het gelijkspel in De Kuip. Zijn ploeg miste in de slotfase heel wat kansen op de winnende treffer. „We hebben hier de kans gehad om meer dan één punt mee te nemen. Aan de andere kant, het is voor mij als trainer heel lang geleden dat ik met een resultaat wegging uit De Kuip. Dat we desondanks niet tevreden zijn over het eindresultaat, zegt wel genoeg.”