Botic van de Zandschulp stunt op Roland Garros

Van de Zandschulp, via drie kwalificatierondes tot het hoofdtoernooi doorgedrongen, kon in de eerste twee sets al prima mee met de nummer 20 van de wereld, maar toen ontbrak het nog net aan precisie en wat fortuin op de belangrijke punten. In de sets die volgen trok Van de Zandschulp het initiatief steeds nadrukkelijker naar zich toe en keek niet meer om.

Hurkacz bleef na de vierde set lang weg van de baan en na de break voor de Nederlander schakelde hij medische hulp in. De rechterarm bleek het probleem voor de winnaar van het Masters-toernooi van Miami. Van de Zandschulp trok zich niks aan van de fysieke malheur van zijn opponent en maakte zel een enorm frisse indruk. In de vijfde set gaf hij de break dan ook niet meer weg.

Hubert Hurkacz heeft het zwaar. Ⓒ ANP/HH

Van de Zandschulp domineerde vanuit het achterveld, maar was ook aan het net superieur. De Nederlander oogde een stuk scherper en bovendien veel handiger dan zijn niet fitte Poolse opponent, die toch al veel meer heeft laten zien op de ATP Tour.

Op het moment dat de nummer 154 van de wereld de zege mocht vieren, was Court 14 al zo goed als verlaten, omdat in Frankrijk nog altijd de avondklok van kracht is. Het maakte de blijdschap bij Van de Zandschulp er niet minder om. Een luide schreeuw verraadde de waarde van zijn overwinning. De zege in Parijs betekende de grootste uit zijn carrière tot nu toe.

Botic van de Zandschulp flikt het Ⓒ ANP/HH

Eerder dit jaar plaatste Van de Zandschulp zich ook al voor het hoofdtoernooi van de Australian Open Toen vloog hij er in de eerste ronde uit, tegen Carlos Alcaraz uit Spanje, nadat hij kort daarvoor twee weken in quarantaine had gezeten vanwege een coronageval in zijn vlucht richting Melbourne. Aan de andere kant van de wereld boekte hij ruim drie maanden later wel zijn eerste zege bij een grandslam-toernooi. En wat voor eentje!

Van de Zandschulp, die nooit eerder een vijfsetter speelde, is de enige Nederlander in het mannentoernooi. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die de Kazach Michail Koekoesjkin in drie sets de baas was.