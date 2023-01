Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Drie arrestaties in Liverpool vanwege homofoob gezang

16.58 uur: Rond de wedstrijd van het afgelopen weekeinde in de Premier League tussen Liverpool en Chelsea (0-0) zijn drie mensen gearresteerd vanwege homofoob gezang. De plaatselijke politie liet weten dat het gaat om mannen van 23, 37 en 49 jaar. Twee werden opgepakt buiten het stadion, een in het stadion. Het zou gaan om drie afzonderlijke incidenten.

„Wij tolereren geen enkele vorm van hatelijk gedrag”, liet de politie in een verklaring weten. „We zullen daarom iedereen die verantwoordelijk is voor beledigend gezang voor de rechter brengen. Als de verdachten schuldig worden bevonden willen we dat ze een stadionverbod krijgen.”

Jans heeft Sadílek terug tegen ’duidelijker en verbeterd’ Vitesse

14.28 uur: FC Twente-trainer Ron Jans kan woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Vitesse weer beschikken over middenvelder Michal Sadílek. De Tsjech ondervond hinder van een liesblessure en miste afgelopen weekend het thuisduel met FC Utrecht.

„Vitesse staat er veel duidelijker en beter op dan eerder dit seizoen. Destijds was trainer Thomas Letsch net weg bij de club en Phillip Cocu was net begonnen. Ze waren toen wat zoekende en hadden niet veel vertrouwen. Cocu heeft met zijn staf veel rust gebracht”, aldus Jans.

„Wij moeten morgen doen wat we normaal ook doen. In uitwedstrijden hebben we nog niet zo overtuigend gewonnen als thuis. Daar zijn we naar op zoek en het zou mooi zijn als dat morgen begint.” Eerder dit seizoen won de ploeg van Jans thuis met 3-0 van Vitesse.

Wout Brama is er nog niet bij. De routinier heeft de training inmiddels wel hervat na een enkeloperatie.

FC Twente is de nummer 4 van de Eredivisie. De club uit Enschede heeft 34 punten na zeventien duels.

Aanvaller Mané na blessure weer terug op trainingsveld Bayern

13.35 uur: Sadio Mané is teruggekeerd op het trainingsveld van Bayern München. De Senegalese aanvaller moest het WK voetbal in Qatar aan zich voorbij laten gaan wegens een beenblessure.

„Hé, het is een goed gevoel om terug te zijn na een lange ’vakantie’”, zei de 30-jarige Mané bij het betreden van het trainingsveld, zo is te zien via de socialemediakanalen van de Duitse topclub. Op beelden is ook te zien dat de Afrikaanse aanvaller individueel wat loopoefeningen uitvoert.

Mané raakte op 8 november geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij heeft een operatie ondergaan.

Begin dit jaar zei Bayern-trainer Julian Nagelsmann dat er „een kleine kans” bestond dat Mané zou meedoen aan de achtste finale van de Champions League. Daarin is Paris Saint-Germain op 14 februari en 8 maart de tegenstander. „Als alles heel erg goed verloopt, dan zou hij weer mee kunnen doen tegen PSG”, liet Nagelsmann eerder dit jaar optekenen.

Mané werd vorig jaar door Bayern overgenomen van Liverpool.

Fittipaldi voor het vijfde jaar reserve bij Formule 1-stal Haas

12.12 uur: Pietro Fittipaldi is ook dit jaar de reserverijder bij het Formule 1-team Haas. De 26-jarige kleinzoon van de Braziliaanse tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi gaat al zijn vijfde jaar in bij de Amerikaanse renstal als testcoureur en stand-in voor de wedstrijdrijders.

De in Miami geboren Fittipaldi reed in zijn carrière al twee keer een grand prix. Hij verving in de laatste twee races van 2020 de geblesseerde Romain Grosjean. „Continuïteit en consistentie zijn de sleutels tot succes in de Formule 1 en dat Pietro bij het team blijft in 2023 sterkt mijn overtuiging dat we een goede basis hebben”, aldus teambaas Günther Steiner. „Pietro heeft bewezen dat hij kan presteren en klaar is op elk moment achter het stuur te kruipen.”

De vaste rijders dit seizoen bij Haas zijn de Duitser Nico Hülkenberg en de Deen Kevin Magnussen. Het jaar begint op 5 maart met de Grote Prijs van Bahrein.

Afgelast duel RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 1 februari ingehaald

11.17 uur: RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles halen hun afgelaste wedstrijd in de Eredivisie op woensdag 1 februari in. Het duel kon afgelopen zaterdag niet doorgaan vanwege een dik pak sneeuw op het veld van de Brabantse club. De aftrap in het Mandemakers Stadion is op 1 februari om 20.00 uur.

Go Ahead Eagles staat in de Eredivisie op de tiende plaats en heeft één punt meer dan RKC, dat de twaalfde positie inneemt. RKC speelt dinsdagavond in de midweekse speelronde uit bij Sparta. De Eagles ontvangen woensdag AZ in Deventer.

De Graaf maakt seizoen af als hoofdtrainer Roda JC

10.49 uur: Edwin de Graaf is de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC. De Limburgse club was op zoek naar een opvolger van Jurgen Streppel, die de club eind vorig jaar verliet om als technisch directeur bij Helmond Sport te gaan werken. De Graaf heeft tot het einde van het seizoen getekend in Kerkrade.

„De afgelopen periode hebben we met verscheidene kandidaten gesprekken gevoerd over de invulling van het hoofdtrainerschap”, aldus algemeen directeur Jordens Peters. „De keuze is na een zorgvuldig proces uiteindelijk op Edwin gevallen, omdat we vinden dat hij past binnen de kernwaarden van de club en daarnaast over de juiste persoonlijkheid en kwaliteiten beschikt die het beste bij de huidige spelersgroep passen. Samen met Edwin en de huidige technische staf gaan we de uitdaging aan en gaan we knokken voor een plek in de play-offs.”

De 42-jarige De Graaf was vorig seizoen hoofdtrainer bij NAC Breda, waar zijn contract niet werd verlengd. Hij was in het verleden ook assistent bij ADO Den Haag. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord, NAC en Excelsior.

Roda JC staat negende in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag neemt de club uit Kerkrade het thuis op tegen FC Dordrecht en De Graaf zit dan al op de bank.

Voetbalsters FC Utrecht keren terug in Vrouwen Eredivisie

09.27 uur: De voetbalsters van FC Utrecht keren volgend seizoen terug in de Vrouwen Eredivisie. Van 2007 tot 2014 was de Utrechtse club ook met een vrouwenploeg actief op het hoogste niveau.

„FC Utrecht heeft een plan gepresenteerd waarin het vrouwenvoetbal volledig wordt omarmd”, aldus Lucienne Reichardt, manager van het vrouwenvoetbal bij de KNVB. „Het is mooi om te zien dat FC Utrecht op voetbaltechnisch gebied inmiddels al zover is dat er binnen de jeugd in diverse trajecten met gemengde teams getraind wordt. Daarnaast zien we veel potentieel in de stad Utrecht als het gaat om vrouwenvoetbal. Het stadion van FC Utrecht is ook geregeld het decor van interlands van de voetbalsters van Oranje en bij die gelegenheden hebben we kunnen zien dat de stad veel vrouwenvoetbalfans heeft.”

FC Utrecht was in 2007 een van de clubs die betrokken was de oprichting van de Eredivisie voor vrouwen. In 2010 won de club de beker en de Supercup. Vier jaar na die twee prijzen verdween de club uit het vrouwenvoetbal wegens een zelf aangevraagd faillissement.

De Eredivisie bestaat vanaf volgend seizoen uit twaalf clubs.

Tim van Rijthoven van de partij in Daviscup en op ABN AMRO-toernooi

09.05 uur: Tim van Rijthoven maakt volgende week zoals gepland deel uit van de Nederlandse Daviscupselectie. De nummer 3 van Nederland kreeg tijdens de Australian Open weer last van zijn rug, maar hij heeft de training inmiddels hervat.

„Dit gebeurt me veel te vaak, dus we gaan het thuis grondig laten onderzoeken”, zei Van Rijthoven (25) na zijn opgave in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open. Uit het onderzoek kwam niks ernstigs naar voren en hij staat weer op de baan, aldus zijn management.

Nederland neemt het op 4 en 5 februari in de Daviscup in Groningen op tegen Slowakije. Ruim een week later begint in Rotterdam het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van het land. Van Rijthoven heeft van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard ontvangen.

Van Rijthoven is momenteel de mondiale nummer 105.

Orlando Magic stopt in NBA zegereeks van koploper Boston Celtics

08.00 uur: De basketballers van Orlando Magic hebben in de NBA de zegereeks van Boston Celtics beëindigd. De Celtics hadden negen duels op rij gewonnen, maar Magic voorkwam met 113-98 een tiende opeenvolgende zege.

De 20-jarige Paolo Banchero had met 23 punten een belangrijk aandeel in de thuisoverwinning van Magic. De Amerikaans-Italiaanse Banchero werd vorig jaar door Magic als eerste gekozen in de NBA-draft en tegen de Celtics liet hij zien waarom de ploeg uit Florida hem zo graag wilde hebben.

„Elke keer dat je tegen een titelkandidaat speelt, of een team dat al in de finale heeft gestaan, wil je je uiterste best doen en een overwinning boeken”, zei Banchero na afloop. „Dat is mijn mentaliteit, en die van ons team. En we hebben het kunnen doen. Ik wilde gewoon belangrijk zijn met mijn acties en bewegingen. Wees agressief en beslissend, dan komen de resultaten vanzelf.”

Wendell Carter Jr. nam 2 punten minder dan Banchero voor zijn rekening. Hij kwam tot elf rebounds en drie rake driepunters. Jayson Tatum en Jaylen Brown waren namens de bezoekers beiden goed voor 26 punten, maar wisten hun ploeg daarmee niet te behoeden voor de eerste nederlaag sinds 3 januari.

Boston Celtics blijft de Eastern Conference aanvoeren met 35 zeges en 13 nederlagen. Orlando Magic staat dertiende in het oosten met 18 zeges en al 29 nederlagen.