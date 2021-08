Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht-aanvaller: ’Het ziet er goed uit’ Transfer lonkt voor Gyrano Kerk, die echter nog nergens op durft te rekenen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Gyrano Kerk in de slag met Gabriel Gudmundsson en Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen Ⓒ HH/ANP

UTRECHT - Gyrano Kerk stond vrijdagochtend nog gewoon op het trainingsveld bij FC Utrecht in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, maar gezien de ontwikkelingen op transfergebied rond de aanvaller is het de vraag of hij zondag nog van de partij is. Stade Brest, Hellas Verona en Lokomotiv Moskou zijn in de markt voor Kerk, waarbij met name de Russen serieuze plannen hebben.