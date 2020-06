Spelers in Brazilië voetballen onder protest in zwarte shirts

Spelers van Fluminense droegen in de wedstrijd tegen Volta Redonda FC zwarte shirts en bedankten de mensen in de gezondheidszorg. In het stadion van Botafogo, dat tegen AD Cabofriense voetbalde, hing een spandoek met de tekst ’een goede gewoonte is dat men het leven respecteert’.

Brazilië is na de Verenigde Staten wereldwijd het zwaarst getroffen land. Alleen al in Rio de Janeiro staat het aantal besmettingen met het coronavirus op 111.298.