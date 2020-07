Risico’s in Amerika te groot voor Joost Luiten

,,Ik zou voor het toernooi twee weken in quarantaine moeten”, aldus Luiten, die van 6 tot en met 9 augustus op Harding Park in Californië de major zou spelen. ,,De vraag is hoe je kunt presteren in een major als je eerst veertien dagen in een hotel moet blijven? Daarnaast denk ik natuurlijk ook aan mijn gezondheid en, dat zeker ook, aan de gezondheid van de mensen om me heen. Je wilt als je weer naar Nederland terugkomt niet het risico nemen om anderen te besmetten. Er gaan ook nog geruchten dat het toernooi op het laatste moment geschrapt kan worden als de besmettingsgraad in Californië verder oploopt. Dat alles bij elkaar is voor mij reden om niet naar de VS te gaan, al blijft het als topsporter lastig om een major te laten schieten”, vertelt hij op zijn website.

Nederlands beste golfer richt zich nu op de UK Swing, die vanaf deze week van start gaat met de British Masters, de eerste van in totaal zes toernooien in Groot-Brittannië. Luiten kiest er voor om die over te slaan, nadat hij twee weken op rij in Oostenrijk speelde en gezien het verloop mentaal moet bijtanken. ,,Het Euram Bank Open was een grote teleurstelling. Voor mijn gevoel had ik dat matig bezette toernooi gewoon moeten winnen. Maar ja, als je een tien maakt op een hole dan wordt het wel heel lastig”, aldus Luiten die een week eerder in het Austrian Open leider was na de eerste ronde.

,,Toch kwam ik zaterdag in de slotronde nog op een slag van de leider. Vervolgens maak ik een dubbel-bogey op hole 17 en verspeel ik mijn kansen. Heel teleurstellend. Op die momenten merk ik dat het een flinke tijd geleden is dat ik op de laatste holes een kans had om te winnen. Onder druk heb ik nog niet het optimale vertrouwen, daar ben ik eerlijk in. Teleurstellingen horen bij golf, het is aan mij om er sterker uit te komen en dat gaat zeker lukken. De vorm is er gewoon en ik heb het volste vertrouwen dat overwinningen er gaan komen als ik mezelf in kansrijke positie blijf spelen.”

,,Volgende week begin ik de UK Swing met het Hero Open, daarna het English Championship en de Celtic Classic (op de baan waar hij in 2014 won, red.). Het Wales Open sla ik dan over en vervolgens speel ik het UK Championship, de Andalucia Masters en de Portugal Masters”, ontvouwt Luiten de rest van zijn programma.