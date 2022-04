Leider Dennis houdt knap stand in koninginnenrit in Romandië

Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis uit Australië behield de leiding in het klassement, met 15 seconden voorsprong op Ayuso en 18 tellen op Vlasov. Zondag volgt nog een klimtijdrit van 16 kilometer.

Op enkele kilometers van de finish ging Einer Rubio in de aanval en leek de Colombiaan van Movistar op weg naar de dagzege. Zijn voorsprong op het uitgedunde peloton, dat aan het einde van de etappe werd aangevoerd door Jumbo-Visma, bleef echter maar ruim 10 seconden. In het Zwitserse skigebied Val d’Anniviers bleek Higuita na 180 kilometer op de slotklim het meeste over te hebben. De renners kwamen onderweg vijf beklimmingen van de eerste categorie en eentje van de tweede categorie tegen.

Brandon McNulty

Voorafgaand aan de etappe werd duidelijk dat de Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty niet meer zou opstappen. De 24-jarige renner voelt zich onwel en heeft last van ademhalingsproblemen, zo bevestigde zijn ploeg UAE Team Emirates.

McNulty stond na drie etappes op de achtste plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van 25 seconden op de Australische leider Rohan Dennis van Jumbo-Visma. McNulty was dit seizoen al drie keer de beste, onder meer in de vijfde rit van Parijs-Nice.