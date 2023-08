Bondscoach Spanje komt terug op applaus voor kussende Luis Rubiales: ’Schandalige situatie’

„Ik betreur het ten zeerste dat de overwinning van het Spaanse vrouwenvoetbal werd ontsierd door het ongepaste gedrag van onze vertrekkende voorzitter Luis Rubiales”, zegt Vilda in een verklaring tegen het Spaanse persbureau EFE. Vilda spreekt van een „schandalige situatie die het verdiende succes overschaduwde.”

Rubiales kuste bij de huldiging na de gewonnen finale van het WK speelster Jennifer Hermoso op de mond. Zijn actie leidde tot veel verontwaardiging. De ophef nam vrijdag toe toen hij besloot niet op te stappen. De FIFA schorste de voorzitter zaterdag voor 90 dagen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Hij mag in die periode in het voetbal geen functie op nationaal en internationaal uitoefenen. Ook mag hij van de FIFA geen contact hebben met Hermoso.

Diverse Spaanse media meldden zaterdag dat elf leden van de technische staf van Vilda hun ontslag hebben ingediend uit onvrede over Rubiales. Eerder lieten de Spaanse speelsters al weten niet meer voor hun land te willen voetballen zolang Rubiales voorzitter is. De Spaanse bond koos zaterdag nog de kant van de voorzitter door in een statement Hermoso voor leugenaar uit te maken. Volgens de bond was de zoen met de voorzitter wederzijds geweest.

Bondscoach Vilda zegt nu dat het gedrag van zijn voorzitter niet overeenkomt met zijn normen en waarden. „Dit komt op geen enkele manier overeen met de principes en waarden die ik vertegenwoordig in mijn leven, in de sport in het algemeen en in het voetbal in het bijzonder. Ik veroordeel ieder macho-gedrag. Dat hoort niet thuis in een progressieve samenleving”, aldus de trainer.

Zelf onder vuur

Vilda lag voor het WK zelf ook onder vuur. Vijftien internationals maakten toen bekend niet meer onder hem te willen spelen. Ondanks de kritiek op zijn functioneren greep de bond niet in. Een aantal speelsters besloot zich daarna toch beschikbaar te stellen voor het WK.

Hermoso en de andere internationals kregen zaterdag openlijke steunbetuigingen van onder anderen Luis de la Fuente, de Spaanse bondscoach bij de mannen, en Xavi, de trainer van FC Barcelona. Ze noemen het gedrag van Rubiales „volstrekt onacceptabel.”