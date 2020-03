Video: Cristiano Ronaldo leert zijn kinderen handen wassen

Ronaldo is dag en nacht bezig met fit zijn en gezond blijven. Het is een van de redenen waarom hij op 35-jarige leeftijd nog altijd actief is op het hoogste niveau. De Portugees heeft echter ook te maken met het coronavirus en neemt de adviezen van de deskundigen zeer serieus. Dat laat hij ook vaak via sociale media weten. Nu leert hij ook zijn kinderen hoe zij hun steentje kunnen bijdragen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Ronaldo zit zoals veel andere atleten in quarantaine. Door het coronavirus ligt de hele sportwereld momenteel op zijn gat, maar de ster van Juventus houdt zich aan alle protocollen en blijft binnen.

Wanneer alle evenementen weer een vervolg krijgen is nog maar de vraag. Voorlopig ligt de Serie A, de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie, stil.