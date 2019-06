Feyenoord wint eerste oefenduel onder Stam van SDC Putten

Trainer Jaap Stam, die nog bijna twee handen vol aan spelers mist, liet veel spelers uit de eigen academy minuten maken. Alle Rotterdamse goals werden ook door spelers uit de eigen opleiding gemaakt: Vente, Azarkan, Summerville, Bannis, Touré en El Bouchataoui. In de loop van de voorbereiding maakt Stam de afweging welke spelers hij langer bij zijn selectie houdt en welke afvloeien.

In de eerste helft viel vooral de bedrijvige Marouan Azarkan op. De buitenspeler veroorzaakte een strafschop (benut door Dylan Vente) en maakte zelf uit de rebound de 0-2. Crysensio Summerville, die is teruggekeerd van een verhuurperiode aan FC Dordrecht, maakte vanaf de andere flank de 0-3. Na rust maakte Naoufal Bannis, die in mei met Oranje Onder 17 Europees kampioen werd, als vervanger van Vente de 0-4. Cheick Touré maakte van dichtbij de 0-5. Vlak voor tijd maakte middenvelder Achraf El Bouchataoui de 0-6.

Feyenoord speelde nog zonder de niet fitte Ridgeciano Haps en Sam Larsson. Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Tyrell Malacia, Kenneth Vermeer en Emil Hansson sluiten maandag aan, Luis Sinisterra, die op het WK Onder 20 speelde, nog later. Renato Tapia speelt vanavond op de Copa America tegen Uruguay, zijn seizoen is nog altijd niet voorbij.

Bij SDC Putten kreeg oud-prof Sander Duits zijn afscheid.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Marsman; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Hall; Geertruida, Wehrmann, Ayoub; Summerville, Vente, Azarkan

Tweede helft: Marsman; Geertruida, St. Juste, Van Beek, Hendriks; El Bouchataoui, Burger, Toornstra; Touré, Bannis, Kökcü.