FIFA-baas Gianni Infantino: ’Super League-clubs zullen moeten dealen met de gevolgen’

„Als FIFA keuren wij het idee ten zeerste af. Als de clubs hun initiatief doorzetten, dan zullen zij moeten dealen met de gevolgen van hun keuze.” De 53-jarige voorzitter van de wereldvoetbalbond voegde er aan toe dat de keuze simpel is: „Of je gaat met ons mee, of niet. Je kan niet voor de helft meedoen.”

„De nationale elftallen verdienen onze bescherming”, ging Infantino verder. „Wij stemmen niet in met een gesloten systeem. Wij steunen UEFA, de clubs, spelers, laegues en fans, over de hele wereld. We moeten het Europese voetbal tegen dit initiatief beschermen.”Infantino hoopt dat de twaalf clubs nog tot inkeer komen.