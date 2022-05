Premium Het beste van De Telegraaf

Arsenal volgt verrichtingen aanvaller nauwgezet Reiss Nelson speelt in Marseille voor meer dan alleen finaleplaats met Feyenoord

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Reiss Nelson. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Voor iedere speler van Feyenoord belooft de return van de halve finale in het Stade Velodrome van Marseille een persoonlijk hoogtepunt te worden. In het geval van Arsenal-huurling Reiss Nelson kan kwalificatie voor de eindstrijd in de Europese Conference League een stevig geluid naar zijn werkgever in Londen worden.