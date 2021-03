Ronde van Catalonië: Peter Sagan pakt eerste sprintzege in twintig maanden

Het was voor Sagan zijn eerste sprintzege in twintig maanden. De wielrenner van Bora-hansgrohe was na 193 kilometer tussen Tarragona en Mataró de snelste in de massasprint. De Slowaak klopte Impey en de Colombiaan Juan Sebastián Molano in de sprint.

Vijf wielrenners kregen in de zesde rit een voorsprong van ruim vier minuten, maar de laatst overgebleven vluchter Dmitri Strachov werd met nog zo’n 17 kilometer te gaan ingelopen. Daarna volgden de aanvallen elkaar snel op, maar het peloton onder aanvoering van Bora liet niemand echt weggaan.

Vijf wielrenners kregen in de zesde rit een voorsprong van ruim vier minuten, maar de laatst overgebleven vluchter Dmitri Strachov werd met nog zo’n 17 kilometer te gaan ingelopen. Daarna volgden de aanvallen elkaar snel op, maar het peloton onder aanvoering van Bora liet niemand echt weggaan.

De leiderstrui blijft in handen van de Brit Adam Yates van Ineos Grenadiers. Yates heeft 45 en 49 seconden voorsprong op zijn ploeggenoten Richie Porte en Geraint Thomas. Wilco Kelderman staat vijfde op 1.03 minuut. Zondag volgt de laatste etappe met start en finish in Barcelona.

Het is de eerste zege in 2021 voor Sagan. De Slowaakse kopman van Bora-hansgrohe zag zijn begin van het seizoen in de war geschopt door een besmetting met het coronavirus tijdens een trainingskamp op Gran Canaria. Hij meldde zich af voor de Strade Bianche en was in de Tirreno-Adriatico ook nog niet in vorm. In Milaan-Sanremo sprintte de Slowaak echter naar de vierde plaats.

„Ik kwam naar deze rittenkoers nadat ik enkel Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo in de benen had. Nu hebben we al zes zware etappes achter de rug en dus voel ik me wel een beetje moe, maar ik ben blij dat ik nog een zege pak. Het is fijn om het seizoen goed te kunnen starten, zeker na alles wat er is gebeurd de voorbije twee maanden.”

De ritzege in Catalonië had Sagan naar eigen zeggen aan zijn ploeg te danken. „Geweldig dat ik hier de zege pak”, zei hij. „Ons plan was om voor de zege te gaan en de wedstrijd vanaf de start te controleren. Dat deden we. Ik wil mijn ploegmaten bedanken, voor hun inspanning, want zij controleerden van start tot finish.”